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Польша сократила импорт российской нефти почти до нуля

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польша сократит импорт нефти из России практически до нуля в феврале-марте, поскольку Варшава продолжает снижать свою зависимость от России из-за войны против Украины.

Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В марте прошлого года Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года. На тот момент у польской PKN Orlen был долгосрочный контракт с "Роснефтью", срок действия которого истекал в конце 2022 года, и соглашение с "Татнефтью", которое заканчивается в 2024 году.

"В начале этого года импорт из России снизился до 10%... а в феврале-марте, по информации, которую я получаю от Orlen, будет 0%, так что цифра близка к нулю", - сказал он.

Его заявление прозвучало после того, как крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что Россия неожиданно прекратила поставки нефти в Польшу по северной ветке нефтепровода "Дружба". При этом PKN Orlen заявила, что воспользуется другими источниками, чтобы закрыть брешь.

Россия прекратила поставки нефти на следующий день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки "Леопард".

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