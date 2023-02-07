Польша ежемесячно будет обучать одновременно два батальона ВСУ

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки. Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов. Эта подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии", - сказал Скуркевич.

Он также отметил, что Польша представила наибольшее предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

По словам Скуркевича, миссия по обучению подразделений ВСУ не должна ограничиваться тренировками, но должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки войск к боевым действиям. Он также должен включать в себя бесплатную передачу техники, на которой проходят обучение.

Тренировки украинских подразделений проходят в рамках миссии ЕС, в которой Польша выступила одним из главных организаторов и внесла наибольший вклад, в частности осуществляя управление миссией на операционном уровне. В частности, штаб миссии создан на базе штаба 11-й Любушской бронетанковой дивизии на западе страны.