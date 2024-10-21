Польша будет просить Украину показать тайные приложения к плану победы

По его словам, Польша не входит в список стран, которые получили полную информацию о "плане победы".

"Мы оказали Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", – сказал он.

Он подчеркнул, что Варшава должна иметь доступ к этим файлам.

"Безусловно, Министерство иностранных дел Польши будет говорить по этой теме с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте", - подытожил Бартошевский.

План победы Украины

Ранее мы писали, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель представил план победы Украины. По его словам, большинство лидеров Европейского Союза выразили поддержку этому плану.

Незадолго до этого он представил его в Верховной Раде. План состоит из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Одним из важнейших элементов плана является предложение быстрого приглашения Украины в НАТО.

Однако Зеленский также заявил, что Украина не будет раскрывать содержание секретных приложений плана победы части стран. По его словам, речь идет о тех государствах, которые не передают ей помощь.

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