Польша стремится к защите от РФ из космоса: инвестирует миллионы в систему IRIS2

Такой вклад покрывает 10 процентов общей стоимости всей программы ЕС, что позволяет Польше войти в узкий круг государств, играющих ведущую роль в развитии космических технологий.

Польша будет работать наравне с Францией, Германией и Италией. В списке ключевых партнеров также Испания и Люксембург. Соответствующее соглашение было подписано в польской столице.

Что особенного в системе IRIS2

Этот проект стал прямым ответом на современные угрозы со стороны РФ и нестабильную политическую ситуацию в США с ее Starlink. Система гарантирует защиту от гибридных атак России и рисков, связанных с природными катастрофами.

Сеть будет основываться на технологии квантового шифрования. Она обеспечивает чрезвычайно высокий уровень защиты данных, и сломать такую спутниковую связь традиционными методами почти невозможно.

График развертывания проекта:

2029 год - запуск в работу первых элементов системы;

2031 - 2032 годы - полное формирование спутниковой группировки на орбите.

В Польше будет построен собственный наземный центр управления системой. Его интегрируют с государственной сетью GovNet. Благодаря этому Польша превратится в региональный хаб защищенной связи. Она будет обслуживать потребности стран Балтийского моря и Северной Европы.

Также космическая отрасль страны получит сильный толчок для развития. Около 400 польских предприятий смогут присоединиться к выполнению заказов в рамках IRIS2.