Польша ужесточает миграционные правила: что изменится с 1 июня

Поправки являются элементов реализации миграционной стратегии, принятой Советом министров в октябре 2024 года. Цель новых правил - ограничить злоупотребления, повысить прозрачность процедур и усилить надзор за процессами легализации пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

"Мы внедряем конкретные решения, которые противодействуют использованию миграционной систем не по ее прямому назначению. Мы хотим, чтобы миграция в Польшу была законной, безопасной и служила интересам государства.

Изменения в визовой системе

Новые правила призваны положить конец использованию польской визовой системы в целях обхода закона. Теперь каждый кандидат на обучение в Польше должен будет продемонстрировать знание языка обучения на уровне не ниже B2. Университеты будут обязаны информировать соответствующее консульство, если студент не приступает к обучению. Кроме того, университеты должны будут проверить квалификацию кандидата, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) подтвердит, сдал ли кандидат вступительный экзамен.

"Мы открыты для всех желающих со всего мира учиться в польских вузах, но мы вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции этим воспользоваться", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ограничение на прием иностранцев на учебу имеет также цель устранить так называемых "фиктивных студентов", которые используют ВУЗы только как способ обойти визовые процедуры и устроиться на работу.

Новые правила доступа иностранцев на рынок труда

Помимо вышеперечисленных изменений, доступ к подаче заявлений на временное проживание и разрешение на работу тоже будет ограничен.

Обновленные правила лишают права на это лиц, имеющих визу или вид на жительство, выданные другим государством ЕС, а также тех, кто получил польскую визу, в частности, для транзита, учебы, участия в культурных или спортивных мероприятиях.

С 1 июня также меняются правила доступа иностранцев на рынок труда. Главы районов смогут формировать списки профессий и видов работ, на которые иностранцам не будут выдаваться разрешения на трудоустройство.

Премьер-министр Туск заявил , что новые правила должны положить конец злоупотреблению правом на труд в Польше со стороны иностранцев.

Провинциальные бюро труда также получат более широкие полномочия. Им придется раз в полгода анализировать заработную плату, предлагаемую на местных рынках труда. Кроме того, будут увеличены штрафы за незаконное трудоустройство иностранцев.

Новые правила являются частью более широкого плана по оптимизации миграционной политики. Польша, как уверяет правительство, остается открытой для иностранцев, но только на понятных, прозрачных и справедливых условиях.

"Миграция должна быть законной, безопасной и отвечать реальным потребностям государства и рынка труда", - пишет RFM.