Польша усугубит свое ПВО специальными аэростатами: как они работают

Власти Польши решили закупить четыре разведывательных аэростата Barbara. Стоимость которых оценивается в 960 млн. долларов. Они будут расположены вдоль восточной и северо-восточной границы Польши.

Минобороны Польши отмечает, что аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км. Польша будет первой страной в Европе, которая получит такие разведывательные аэростаты.

Заметим, Польша еще в 2023 году направила в США запрос о закупке аэростатов, и только в феврале 2024 года Госдепартамент одобрил его.

Аэростаты включают в себя радары для сканирования воздушного пространства и поверхности земли, бортовые радары раннего предупреждения с возможностью идентификации "свой-чужой", а также соответствующие системы наземного управления.

Они имеют преимущество над пилотируемой авиацией - в частности, продолжительным пребыванием в воздухе и отсутствием экипажа на борту.

Вопросы польско-белорусской границы

Белоруссия продолжает провоцировать ситуацию на границе с Польшей. В частности, для этого применяют мигрантов или военные учения. В частности, недавно польские пограничники разоблачили группу из 220 иностранцев, пытавшихся пересечь границу из Беларуси.

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