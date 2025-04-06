Польша предупредила США о возможной "исторической ошибке" в переговорах с Россией

Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если во время потенциальных переговоров о завершении войны в Украине согласится на признание российского контроля над Крымом, Донбассом или другими оккупированными территориями.

Павел Коваль, отметил, что любое признание расширенных границ России стало бы "красной линией" как для Польши, так и для всей Центральной Европы.

Советник подчеркнул, что Россия официально признала границы Украины после распада СССР, включая Крым и Донбасс, и именно на этом держится правовая система безопасности в Европе.

Он напомнил, что Польша имеет собственный исторический опыт - раздел страны в 1939 году между нацистской Германией и Советским Союзом, а также Ялтинское соглашение 1945 года, которое после Второй мировой войны определило новую архитектуру континента.

На фоне того, что Трамп недавно хвалил Путина, критиковал НАТО и демонстративно отстранял европейских союзников от переговоров, Варшава все внимательнее следит за его политической позицией.

Поддержка Украины

В то же время Коваль выразил уверенность, что президент США не пойдет на полное юридическое признание российских территориальных претензий, поскольку это противоречило бы экономическим интересам США в послевоенном восстановлении Украины.

По его словам, Запад должен сосредоточиться не только на обсуждении постконфликтных гарантий, а прежде всего на немедленном усилении поддержки Украины, ведь Путин использует паузу в дипломатии для наращивания наступления.

Коваль также прокомментировал позицию польского правительства: Варшава и в дальнейшем будет одним из главных поставщиков помощи Украине, но участие польских военных в миротворческой миссии исключено.

Основная причина - необходимость удерживать боеспособную армию на собственных границах на случай угроз со стороны России и Беларуси.