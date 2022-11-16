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Польша пока не видит смысла в задействовании статьи 4 НАТО, - Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пока нет никаких доказательств того, что вчерашний "прилет" в Польше был целенаправленным нападением на территорию страны. Варшава пока не видит смысла в задействовании 4 статьи НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По словам Моравецкого, военные подразделения, полиция и пограничная служба Польши находятся в повышенной боевой готовности, а Варшава - в постоянном контакте с союзниками.

"Нет никаких признаков того, что вчерашний досадный инцидент вблизи границы с Украиной, приведший к гибели польских граждан, был нападением на польскую территорию", - утверждает премьер-министр.

Премьер-министр добавил, что согласно данным американской службы и доказательствам, якобы украинская ракета ПВО упала на польскую территорию без всякого намерения во время противодействия массированному обстрелу со стороны России.

"Мы проверяем обоснование для задействования статьи 4. В настоящее время большинство собранных доказательств указывают на то, что это не будет необходимым на этом пути эскалации - но этот инструмент все еще в наших руках. Все процедуры, предшествующие статье 4, сработали должным образом и показали, что, находясь в НАТО, мы находимся в очень крепком Альянсе. Альянс, который сработал", - добавил Моравецкий.

В то же время Моравецкий отметил, что Россия может применить инцидент для продвижения своей пропаганды и манипуляции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Польше недалеко от границы с Украиной раздался взрыв. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, скорее всего, взрыв был вызван падением украинской ракеты ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру.

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