Польша начала спецоперацию на границе с Калининградской областью из-за угрозы диверсий
Польша развернула спецоперацию у границы с Калининградской областью РФ после предупреждений о возможных диверсиях. К мерам привлекли военных и спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
О создании специального штаба в Главном управлении полиции рассказал его руководитель Марек Боронь. По его словам, операция охватывает Варминско-Мазурское воеводство и Подляшье и носит превентивный характер.
Решение усилить безопасность было принято после получения информации о возможных диверсионных актах на границе с Калининградской областью России. Боронь связал эти меры с общей ситуацией в стране, в частности рисками саботажа, гибридной преступности и деятельностью восточных спецслужб.
Операцию координируют по командному пункту в Главном управлении полиции. К ней привлекли воеводские управления полиции в Ольштыне и Белостоке.
Почему Польша усилила охрану границы
На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Военной разведки и спецслужб стран-союзников. По их информации, на границе с Россией могут произойти диверсионные действия. В частности, не исключают попыток проникновения на польскую территорию вооруженных группировок.
В ответ на эти сообщения в приграничные районы перебросили дополнительные силы полиции из нескольких воеводств.
"Полиция обеспечивает безопасность Кролевецкого округа на случай возможных событий, которые могли бы привести к диверсионным актам", – сказал Боронь.
По словам главного коменданта полиции, на месте работает значительное количество правоохранителей. К операции также были присоединены антитеррористические подразделения. Полиция координирует действия с войском, пограничной службой и спецслужбами.
Отдельно Марек Боронь возразил, что опрокидывание силовиков и усиление мер безопасности связаны с кризисом вокруг Конституционного суда Польши.
Напомним, в последнее время в Польше фиксируют случаи предполагаемой разведывательной и диверсионной деятельности, связанной с Россией.
В частности, 30 октября в городе Свидница задержали 55-летнего гражданина РФ, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Мужчина фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что Россия может усилить диверсионную деятельность в Польше зимой.
Среди потенциальных целей они назвали железнодорожную и логистическую инфраструктуру, а также маршруты, по которым западная помощь поступает в Украину.