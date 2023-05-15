ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз

Новина українською →
Польша, Понедельник 15 мая 2023 19:55
Польша планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз Фото: Польша планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Татьяна Степанова

Польский государственный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя концерна Себастьяна Хвалека в интервью РАР.

В настоящее время предприятие способно производить 30-40 тысяч боеприпасов, однако, учитывая решение ЕС передать Украине около 1 млн снарядов, планируется существенно увеличить объемы.

"Мы серьезно настроены и готовы значительно увеличить производственные мощности. Сегодня наша мощность составляет 30 000 - 40 000 боеприпасов в год. Мы хотим увеличить их до более 200 000 штук в год", - сказал Хвалек.

Увеличение производства пойдет по двум программам: для польской армии и Вооруженных Сил Украины в рамках совместных закупок снарядов Евросоюза.

Руководитель концерна также добавил, что госконцерн хочет создать замкнутый цикл производства боеприпасов, поскольку нитроцеллюлоза и некоторые виды порохов импортируются. Из-за ситуации в мире Польша хочет не только нарастить производство, но и минимизировать выбросы в окружающую среду.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64. Центр был открыт в рамках соглашения между Polska Grupa Zbrojeniowa и "Укроборонпромом". Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением танков Т-64.

Добавим, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию