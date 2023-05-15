Польша планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз
Польский государственный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя концерна Себастьяна Хвалека в интервью РАР.
В настоящее время предприятие способно производить 30-40 тысяч боеприпасов, однако, учитывая решение ЕС передать Украине около 1 млн снарядов, планируется существенно увеличить объемы.
"Мы серьезно настроены и готовы значительно увеличить производственные мощности. Сегодня наша мощность составляет 30 000 - 40 000 боеприпасов в год. Мы хотим увеличить их до более 200 000 штук в год", - сказал Хвалек.
Увеличение производства пойдет по двум программам: для польской армии и Вооруженных Сил Украины в рамках совместных закупок снарядов Евросоюза.
Руководитель концерна также добавил, что госконцерн хочет создать замкнутый цикл производства боеприпасов, поскольку нитроцеллюлоза и некоторые виды порохов импортируются. Из-за ситуации в мире Польша хочет не только нарастить производство, но и минимизировать выбросы в окружающую среду.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64. Центр был открыт в рамках соглашения между Polska Grupa Zbrojeniowa и "Укроборонпромом". Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением танков Т-64.
Добавим, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
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