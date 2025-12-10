RU

Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

Фото: истребитель МиГ-29 (Facebook kpszsu)
Автор: Марина Балабан

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Сообщается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Но окончательное решение о передаче самолетов еще не принято, отмечают в Генштабе ВС Польши.

Дарение самолетов будет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО.

Задачи самолетов МиГ-29, которые выводятся с вооружения, будут выполнять F-16 и FA-50.

В то же время, в связи с передачей самолетов, ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотных летательных аппаратов и ракет. Целью является не только компенсация оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций, отмечают в Генштабе ВС Польши.

 

Самолеты F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году несколько стран НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов для их использования.

По данным Politico, Киев давил на Европу и США, чтобы ускорить подготовку своих пилотов, недовольный темпами и объемом обучения на Западе.

Также сообщалось, что украинские F-16 могли получить ракеты для дешевого сбивания "Шахедов". Как писал Defence Express, впервые F-16 украинских ВВС получили возможность применять блоки LAU-131 для Hydra-70, совместимые с комплектами APKWS II с полуактивным лазерным наведением.

Эта система позволяет эффективно сбивать вражеские дроны при относительно низкой стоимости ракеты - около 30-31 тысячи долларов за единицу, по сравнению с миллионными ценами AIM-9 и AIM-120.

