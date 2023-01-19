Польша планирует объявить о масштабном пакете военной помощи Украине, - СМИ

В четверг, 19 января, Польша может объявить о масштабном пакете военной помощи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Visegrad 24 .

Отмечается, что пакет военной помощи от Польши будет самым большим за все время.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления заявил, что сейчас важно поддержать Украину и убедить союзников, что такая поддержка имеет смысл.

"Для настоящей поддержки Украины необходима коалиция стран. Надеюсь, что особенно Германия, являющаяся производителями Leopard, передумает и присоединится", - добавил Блащак.