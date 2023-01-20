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Польша планирует обсудить с Германией самостоятельную передачу танков Leopard Украине

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Власти Польши намерены в ближайшее время обсудить с Германией самостоятельную передачу танков Leopard 2 Украине.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он заявил, что поднимет вопрос самостоятельной поставки танков Украине на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом в ближайшее время.

"Сегодняшняя встреча была очень хорошим разговором. Мы говорили об угрозе имперской деятельности России в Европе и о том, что мы можем ожидать нового нападения на Украину. Поэтому необходимо поддержать Киев, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии", - заявил он.

Напомним, в ходе Всемирного экономического форума канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Более детально о возможных поставках немецких "Леопардов" Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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