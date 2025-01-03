Польша повысила требования к зарплатам для получения карты побыту: что изменилось

Требования к заработной плате для получения карты побыту

С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Польше выросла до 4666 злотых (47 607 грн). Это повышение непосредственно повлияло на иностранцев, которые подали документы на получение карты побыту на основании трудоустройства, ведь официальный доход не ниже минимальной зарплаты является ключевым условием для положительного решения.

Иностранцам, которые в прошлом году получали зарплату менее 4666 злотых (в частности, минимальную ставку в 4300 злотых), необходимо обновить документы в ужендах. Это подтверждение должно гарантировать, что их доход соответствует новым требованиям. Тем, чья зарплата уже превышает новый уровень минимальной заработной платы, дополнительных действий выполнять не нужно.

По польскому законодательству, зарплата ниже минимальной является основанием для отказа в получении карты побыту. Это правило действует независимо от продолжительности рабочего времени в течение месяца. На момент принятия решения о выдаче документа доход заявителя должен быть не меньше действующего уровня минимальной зарплаты.

Повышение минимальной заработной платы призвано поддержать уровень жизни работников в Польше, однако для иностранцев это означает дополнительные обязательства по соответствию требованиям миграционного законодательства.