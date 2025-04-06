Польша подняла в воздух истребители на фоне российского ракетного удара по Украине

"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в заявлении польского военного ведомства.

Также польская сторона отмечает, что оперативный командующий Вооруженных Сил страны "мобилизовал все имеющиеся силы и средства" - в соответствии с действующими процедурами.

"Были задействованы дежурные истребительные пары, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки выведены на самое высокое состояние готовности", - рассказали в польском командовании.

Как обращает внимание Оперативное командование ВС Польши, принятые меры "направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям".

Кроме того, в ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем, а "подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию".

Российская комбинированная воздушная атака на Украину

Напомним, в течение ночи российские оккупанты наносили по Украине удары как дронами-камикадзе, так и ракетами различных типов.

Так, с вечера накануне продолжается дроновая атака. Ночью росармия запустила крылатые ракеты по Украине, а уже под утро - еще и баллистику. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Добавим, что в Киеве раздавались взрывы как ночью, так и утром, в столице идет работа ПВО. Уже известно, что на фоне российской ракетной атаки в Киеве есть пострадавшие, фиксировались пожары в нескольких районах.