RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Польша подняла боевую авиацию из-за российских дронов над Украиной

03:16 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: +роме авиации в состоянии готовности были наземные системы ПВО (Getty Images)

В ночь на 9 октября Польша подняла в небо авиацию, поскольку Россия пыталась атаковать беспилотниками западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

"Внимание. В связи с ударами РФ по целям в западной части Украины, нанесенными с использованием средств воздушной атаки, военная авиация действует в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении", - говорится в заявлении.

Там добавили, что наземные системы ПВО и радиолокационная разведка тоже приведены в состояние готовности.

В польском командовании уточнили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши, "особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

"Оперативное командование Вооруженных Сил РСЗ следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к реагированию", - резюмировали в командовании.

Другие инциденты

Напомним, вечером 21 сентября боевую авиацию подняли сразу в двух странах НАТО - Польше и Латвии. Причиной тому стала массированная атака дронов по Украине.

Также мы писали, что Польша планирует установить сирены на границе с Украиной. Причина заключается в российских атаках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПольшаВойна в Украине