Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине
В субботу, 1 июня, в Польше подняли в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Польши в соцсети Twitter.
Самолеты Польши и союзников находятся в польском воздушном пространстве. Поэтому местных жителей предупреждают об увеличении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
Активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а МО РП постоянно отслеживает ситуацию", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога 1 июня
Россия в ночь на субботу, 1 июня, подняла в небо около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты запустили по Украине ракеты, потомуобъявлен сигнал воздушной тревоги.
Кроме того, за несколько часов до ракетной атаки Россия запускала с юга по территории Украины беспилотники типа "Шахед".
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