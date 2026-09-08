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Польша подняла авиацию из-за массированной атаки России по Украине

05:22 08.09.2026 Вт
2 мин
Наземные системы ПВО страны тоже перешли в состояние готовности
aimg Екатерина Коваль
Польша подняла авиацию из-за массированной атаки России по Украине Фото: Воздушные силы Польши отреагировали на атаку (Getty Images)
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Из-за массированной атаки дальнобойной авиации России по территории Украины Польша подняла в воздух военную авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Операций Вооруженных Сил Польши.

По данным польского командования, через Центр Воздушных Операций задействовали силы и средства, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние готовности.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим зонам.

Командование Операций Вооруженных сил Польши продолжает мониторить ситуацию, а задействованные силы остаются в готовности к немедленному реагированию.

О ходе этой ночной атаки на Киев РБК-Украина уже писало раньше. Сначала стало известно, что Россия атаковала город баллистическими ракетами, впоследствии Воздушные силы писали о движении крылатых ракет и реактивных дронов в направлении столицы. Обломки упали на дома в двух районах города - в Соломенском районе попадание зафиксировали на пятиэтажном и трехэтажном жилых домах, появились и первые пострадавшие.

Накануне россияне нанесли дроновый удар по Киевщине - в Бориспольской и Фастовской областях дроны уничтожили семь грузовиков и дважды атаковали логистический комплекс, из-за чего спасателям пришлось повторно тушить пожары.

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