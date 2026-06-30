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Польша не передаст Украине истребители МиГ-29 из-за отказа в дроновых технологиях

05:15 30.06.2026 Вт
3 мин
Ранее Варшава приостановила передачу Киеву истребителей
aimg Юлия Маловичко
Фото: истребитель МиГ-29 (Getty Images)

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News.

По словам главы МИД, Варшава предлагала Киеву "партнерский подход", предусматривавший передачу самолетов в обмен на доступ к украинским технологиям и опыту в области дронов.

"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов дши нет ни дронов, ни возможностей для их использования", - заявил Косиняк-Каля Украины не будет, поскольку у Польмыш.

Министр отметил, что Украина обладает значительными компетенциями в сфере беспилотных технологий и могла бы поделиться с Польшей частью своих наработок в обмен на военную помощь.

По его мнению, сотрудничество в области дронов могло стать важным элементом двустороннего военного партнерства и проявлением взаимной солидарности между странами.

"Украина обладает настолько значительными возможностями в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

Вместе с тем Косиняк-Камыш заявил, что нынешнее польское правительство более жестко отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущие власти, хотя продолжает придерживаться принципа солидарности.

При этом министр не считает ошибкой решение прежнего руководства Польши передавать Украине вооружение в первые месяцы полномасштабного российского вторжения без каких-либо предварительных условий.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении", - сказал он.

Что известно о передаче МиГ-29

Напомним, что в июле 2024 года во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Документ предусматривал рассмотрение возможности передачи Украине эскадрильи польских истребителей МиГ-29 - не менее 14 самолетов.

Предполагалось, что поставка станет возможной после получения польскими ВВС новых американских истребителей F-35, которые должны заменить советские машины.

В конце 2025 года польские власти работали над очередным пакетом военной помощи для Украины, в который планировалось включить бронетехнику и МиГ-29.

Однако 15 июня 2026 года заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о приостановке передачи самолетов.

По его словам, причиной стало нежелание Украины предоставить доступ к собственным военным технологиям в сфере беспилотников и средств противодействия БПЛА.

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