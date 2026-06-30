Польша не передаст Украине истребители МиГ-29 из-за отказа в дроновых технологиях

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News.
По словам главы МИД, Варшава предлагала Киеву "партнерский подход", предусматривавший передачу самолетов в обмен на доступ к украинским технологиям и опыту в области дронов.
"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов дши нет ни дронов, ни возможностей для их использования", - заявил Косиняк-Каля Украины не будет, поскольку у Польмыш.
Министр отметил, что Украина обладает значительными компетенциями в сфере беспилотных технологий и могла бы поделиться с Польшей частью своих наработок в обмен на военную помощь.
По его мнению, сотрудничество в области дронов могло стать важным элементом двустороннего военного партнерства и проявлением взаимной солидарности между странами.
"Украина обладает настолько значительными возможностями в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.
Вместе с тем Косиняк-Камыш заявил, что нынешнее польское правительство более жестко отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущие власти, хотя продолжает придерживаться принципа солидарности.
При этом министр не считает ошибкой решение прежнего руководства Польши передавать Украине вооружение в первые месяцы полномасштабного российского вторжения без каких-либо предварительных условий.
"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении", - сказал он.
Напомним, что в июле 2024 года во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о безопасности.
Документ предусматривал рассмотрение возможности передачи Украине эскадрильи польских истребителей МиГ-29 - не менее 14 самолетов.
Предполагалось, что поставка станет возможной после получения польскими ВВС новых американских истребителей F-35, которые должны заменить советские машины.
В конце 2025 года польские власти работали над очередным пакетом военной помощи для Украины, в который планировалось включить бронетехнику и МиГ-29.
Однако 15 июня 2026 года заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о приостановке передачи самолетов.
По его словам, причиной стало нежелание Украины предоставить доступ к собственным военным технологиям в сфере беспилотников и средств противодействия БПЛА.