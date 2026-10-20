Польша получила новую баллистику с дальностью около 300 км (фото)

"Вооруженные силы Польши получили очередную партию ракет. В этот раз поставка включает не только CGR-80, но и ракеты CTM-290, имеющие значительно большую дальность действия и предназначенные для системы Homar-K", - отметили в ведомстве.

Согласно названию, ракеты CGR-80 имеют дальность до 80 км, а ракеты CTM-290 – до 290 км. Сообщается, что первые ракеты, производимые в Польше, сойдут с конвейера местного предприятия уже в 2028 году.

Что известно о баллистических ракетах

В апреле 2024 года Польша заключила контракт на закупку 72 пусковых установок Homar-K, а также несколько тысяч ракет разной дальности. Соглашение с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace оценили примерно в 1,6 млрд долларов.

Homar-K – это польская версия южнокорейской реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo. Комплекс устанавливается на восьмиколесном шасси Jelcz и оснащается польской системой управления огнем TOPAZ.

Пусковая установка оборудована двумя транспортно-пусковыми контейнерами. Каждый контейнер рассчитан на шесть реактивных снарядов CGR-080 или одну баллистическую ракету CTM-290. Соответственно, одна система Homar-K может одновременно нести до 12 управляемых реактивных снарядов или две баллистические ракеты.