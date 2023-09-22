Польша ожидает субсидии от ЕС для транзита украинского зерна

"Мы как коалиция пяти стран поддерживаем предложение еврокомиссара сельского хозяйства Януша Войцеховского о том, чтобы ЕС субсидировал транспортировку зерна, чтобы сделать его прибыльным. Украина и бизнес хотели бы просто вывозить зерно через польско-украинскую границу и возвращаться назад, засыпать Польшу и по всему", - сказал он.

Телус заявил, что планирует обсудить эту проблему с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским. По его словам, это может произойти на следующей неделе.

"Я сказал министру Сольскому, что нам нужно вместе создать механизмы, гарантирующие, что зерно и другие продукты ехали туда, куда они должны ехать, то есть туда, куда ехали до войны в Украине", - добавил польский министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на запрет на экспорт, "коридоры солидарности" продолжают работать. По словам Телуса, в феврале через Польшу транзитом проехали 114 000 тонн аграрной продукции из Украины, а в июне - более 260 000 тонн.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

Детальнее о том, что происходит между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.