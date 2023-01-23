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Польша отправит Германии официальный запрос на передачу Украине танков Leopard-2

Фото: Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша намерена направить Германии официальный запрос по поводу передачи Украины танков немецкого производства Leopard-2, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер Польши также отметил необходимость давления на Германию по этому вопросу. "Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии направила несколько иное сообщение, которое вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать, но наконец-то передаст тяжелую технику, современную технику в помощь Украине", - сказал Моравецкий.

Отметим, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет против, если Польша отправит в Украину свои танки Leopard-2 немецкого производства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что его страна пока официально не обращалась к Германии по поводу передачи танков Украине. По его словам, запрос "будет подан, когда Польша создаст определенную коалицию стран".

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