Польша отправит Германии официальный запрос на передачу Украине танков Leopard-2

Премьер Польши также отметил необходимость давления на Германию по этому вопросу. "Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии направила несколько иное сообщение, которое вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать, но наконец-то передаст тяжелую технику, современную технику в помощь Украине", - сказал Моравецкий.

Отметим, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет против, если Польша отправит в Украину свои танки Leopard-2 немецкого производства.