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Польша предоставит Украине очередной пакет энергетической помощи

Фото: Польша предоставит Украине очередной пакет энергетической помощи (pxhere.com)
Автор: Олег Васкив

В Польше организуют поставки оборудования, необходимого для возобновления энергетического сектора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Петра Вавжика, которого цитирует Укринформ.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", - сказал дипломат.

В то же время Вавжик отметил, что первый пакет поступил в Украину в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Замминистра также добавил, что Польша является координатором среди государств-членов Европейского союза по поддержке Украины в энергетической сфере.

Напомним, Польша планирует ежемесячно проводить военную подготовку одновременно двух батальонов ВСУ.

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