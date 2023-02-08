Польша предоставит Украине очередной пакет энергетической помощи

В Польше организуют поставки оборудования, необходимого для возобновления энергетического сектора Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Петра Вавжика, которого цитирует Укринформ.
"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", - сказал дипломат.
В то же время Вавжик отметил, что первый пакет поступил в Украину в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.
Замминистра также добавил, что Польша является координатором среди государств-членов Европейского союза по поддержке Украины в энергетической сфере.
Напомним, Польша планирует ежемесячно проводить военную подготовку одновременно двух батальонов ВСУ.
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