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Польша может ввести эмбарго на другие продукты из Украины, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Запрет на ввоз агропродукции из Украины в интересах Польши.

Об этом заявил премьер-министр Польши Метеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Моравецкий отметил, что поставил ультиматум президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен о продлении ввоза украинского зерна после 15 сентября. И потому, что Брюссель этого не сделал, Варшава ввела запрет в одностороннем порядке, поскольку это в национальных интересах Польши.

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", - подчеркнул премьер Польши.

По его словам, в результате войны должна заплатить Россия, а не польское сельское хозяйство.

"Зерновой" спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Украина, со своей стороны, в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Киеве, так и в Варшаве выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

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Польшазерновой коридор