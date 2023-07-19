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Польша может отдать Украине все самолеты МиГ-29, - посол Зварыч

Новина українською →
Польша, Среда 19 июля 2023 21:09
Польша может отдать Украине все самолеты МиГ-29, - посол Зварыч Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварыч (facebook.com ODFoundation)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас Польша передала Украине 10 МиГ-29, однако не исключено, что Украина получит и остальные самолеты, находящиеся на вооружении Польши.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", - сообщил посол.

По данным Зварича, скорее всего это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада.

"Этот процесс уже начался (Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50 - ред.). Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировки украинских пилотов на F-16", - пояснил посол.

МиГ-29 для Украины

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в течение 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в частности, Украины.

Польша имеет не менее 22 истребителей МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, чтоПольша передала Украине 10 единиц МИГ-29.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Кроме того, в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

Ранее сообщалось, что правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

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