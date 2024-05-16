Польша может стать двигателем в усилении европейских санкций против России, - нардеп

Российская угроза для Польши становится все более серьезной, и это в значительной степени спровоцировано недостаточностью санкций против Кремля. Именно поэтому Польша должна стать движущей силой в усилении европейских санкций.

"Уничтожение экономических потоков, которые до сих пор продолжают приносить ей десятки миллиардов евро на продолжение войны – это единственный путь ускорения капитуляции России и снижения угроз для восточного фланга НАТО. Уничтожить потоки можно только одним способом: последовательно и жестко ограничивать ее торговые пути", - подчеркнул он. Гончаренко.

Он также отметил, что там, где России разрешили ослабление санкций, она прибегает к демпингу и откровенно уголовным схемам. К ним можно отнести и попытки заглушить GPS-сигнал в Балтийском море, и шантаж, к которому прибег Кремль, чтобы пролоббировать ослабление квот для экспорта своей металлопродукции в ЕС, чтобы заработать более 3 миллиардов евро на продолжение войны.

"Сейчас когда Россия пытается окончательно уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, а ЕС стоит перед вызовом новой волны беженцев из Украины, действовать нужно особенно активно и последовательно. И эти действия должны показать России, что ЕС единственный в своем стремлении победы над кремлевской диктатурой", - подчеркнул нардеп.

Сейчас в ЕС начали рассматривать 14 пакет санкций против агрессора, и его следует сделать жестким и жестким, акцентировал нардеп. Очередной пакет санкций, по его убеждению, должен предусматривать не только отмену предварительных послаблений, но и полный запрет российской металлопродукции, экспортируемой в страны ЕС. Ведь этот самый российский импорт металла бьет и по экономике Польши – потому что он дотирует предприятия в Чехии, Бельгии и Италии из-за российского демпинга.

"Недавно ПАСЕ поддержала мою правку о необходимости разработки механизма конфискации активов, принадлежащих олигархам, которые нарушают санкционный режим и продолжают обеспечивать войну против Украины. Теперь ЕС может разработать соответствующее законодательство. Польша показала моральный пример, когда в 2022 году одной из первых ограничила российскую нефть, а потом и в 2024 году, когда закрыла границу для российской агропродукции. Теперь страна может выступить движителем в процессе усиления санкций. И продемонстрировали Путину, что мы едины", - резюмировал Гончаренко.