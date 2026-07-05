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Польша могла тайно передать Украине ракеты для Patriot, - вицеспикер Сейма

15:30 05.07.2026 Вс
2 мин
Теперь в Польше требуют запретить передавать оружие за границу без согласия парламента
aimg Мария Науменко
Фото: пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot (Getty Images)

Вокруг ракет, которые Польша считает частью собственного воздушного щита, разгорелся спор. Парламент мог не знать о важном решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вицеспикера Сейма Польши Кшиштофа Босака в эфире польского телеканала ZERO.

По словам Босака, польское правительство якобы могло передать Украине ракеты-перехватчики для Patriot. Он утверждает, что депутаты Сейма не согласовывали такое решение.

Политик подчеркнул, что Польша нуждается в этих ракетах для собственной противовоздушной обороны. В частности, они могут использоваться для перехвата российских баллистических ракет "Искандер", которые могут быть запущены из Калининградской области РФ.

Босак назвал возможную передачу вооружения скандалом, если эта информация найдет подтверждение. Он также предложил принять закон, запрещающий передавать польское вооружение за границу без согласия парламента.

Польское правительство публично не комментировало заявление вицеспикера Сейма и не подтверждало передачу Украине ракет для Patriot.

Напомним, накануне саммита НАТО премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к делегации страны, возглавляемой президентом Каролем Навроцким, с призывом не брать на себя новых финансовых обязательств перед Украиной.

Он объяснил это тем, что Варшава уже тратит значительные средства на оборону и защиту восточной границы Европейского союза.

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