Польша инициирует международный розыск и арест более 40 российских судмедэкспертов

Прокуратора Польши подаст ходатайство об объявлении в международный розыск и задержании российских судмедэкспертов, которые проводили вскрытие жертв Смоленской катастрофы. Они могли подать ложные показания.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "Польское радио ".

Отмечается, что в целом польская сторона инициирует такие меры в отношении 41 судмедэксперта РФ.

Как заявил руководитель следственной группы Государственной прокуратуры Польши Кшиштоф Шварц, прокуроры считают, что они подали ложные показания по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году.

"Ложные записи в российских выводах касались различных обстоятельств, в том числе не были описаны идентификационные черты отдельных жертв, не были описаны серьезные телесные повреждения, подавались описания органов и телесных повреждений, которых на самом деле не было, а также описания процедур вскрытия, которых по сути не делали", - рассказал он.

Шварц добавил, что в целом при вскрытии тел 60 погибших были выявлены серьезные нарушения. Польские прокуроры считают это преступлением.

Кроме того, польская сторона не имеет сведений о том, как продвигается следствие с российской стороны.

"Больше года мы не получаем информации, поэтому не знаем, что происходит в российском следствии, на каком оно находится этапе, завершилось ли оно, было ли принято какое-то решение", - рассказал Шварц.

Также он обратил внимание, что "из того, что мы знаем, пострадавшие также не получили таких решений, поэтому мы подозреваем, что его приостановили".

В Польше говорят, что прокуроры неоднократно обращалась к российской стороне с просьбой допросить экспертов, но в ответ получали отказ. Кроме того, в РФ также не согласились на объявление судмедэкспертам выдвинутых обвинений. Поэтому Польша прибегла к розыску этих лиц.

В случае, если суд рассмотрит данное ходатайство, указанных граждан РФ можно будет задержать в Польше или на территории Европы, и провести с ними следственные действия.

Смоленская катастрофа

Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленской области (РФ) под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского. На борту было 96 человек, 88 из которых летели в составе официальной делегации. Все пассажиры погибли, в том числе Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели Польши.

Расследование трагедии так и не завершилось. Им, в частности, занимался российский Межгосударственный авиационный комитет. Там утверждали, что самолет якобы упал из-за ошибки польского экипажа. В Польше с такой версией не согласились.

При этом сразу после трагедии появилась версия, что причиной мог быть теракт, который устроили российские спецслужбы.

Еще в 2020 году в польской комиссии пришли к выводу, что самолет Качиньского взорвали изнутри.

Также напомним, в мае 2022 года польский суд заочно арестовал российского диспетчера по делу Смоленской авиакатастрофы.