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Польша хочет увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при въезде в страну

08:07 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Польша хочет увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при въезде в страну Что нужно знать украинцам о возможных изменениях при въезде в Польшу (коллаж РБК-Україна)
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В Польше планируют увеличить минимальную сумму денег, которую иностранцы должны иметь для пребывания в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gazeta prawna.

Сколько денег нужно будет иметь

Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило проект постановления, предусматривающий увеличение финансовых требований к иностранцам. Документ был опубликован на сайте Центра правительственного законодательства.

Согласно предложенным изменениям, иностранцы, которые планируют находиться в Польше до четырех дней, должны будут иметь не менее 1000 злотых. Сейчас минимальная сумма для такого срока составляет 300 злотых, а за каждый последующий день нужно предусмотреть еще 75 злотых.

Новые правила, в частности, будут касаться туристов и спортсменов.

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Для кого будут действовать другие суммы

Для иностранцев, уже оплативших жилье, которые едут на лечение в санаторий или участвуют в летней рабочей программе, предусмотрели отдельные требования.

Они должны будут иметь не менее 130 злотых на каждый день пребывания, но не менее 650 злотых. Сейчас минимальная норма составляет 20 злотых в день, а общая сумма не может быть меньше 100 злотых.

Изменения также коснутся иностранцев, которые приезжают в Польшу для обучения, стажировки или для проведения исследований. Для них минимальную сумму на первые два месяца пребывания предлагают увеличить с 1270 до 2020 злотых.

Почему хотят изменить правила

В министерстве объяснили, что новые суммы должны покрывать расходы иностранцев на нужды, которые они не оплатили заранее. Речь идет, в частности, о проживании и питании.

Авторы проекта отмечают, что действующие финансовые требования не менялись с 2016 года. В то же время, за это время выросли цены на товары и услуги.

Предлагаемые суммы должны соответствовать минимальному уровню дохода, необходимому для самостоятельного обеспечения основных потребностей.

Пока речь идет о проекте постановления, а не об уже введенных правилах.

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Ранее мы писали о том, что быстрее всего в Польше растут зарплаты в сфере логистики и складских услуг. За год заработок там вырос на 8,1%, в то же время в других сферах темпы повышения были ниже.

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