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Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств для восстановления Украины

Фото: заместитель министра финансов Польши Артур Собонь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша намерена стать финансовым хабом для Украины. Чтобы через него обеспечивать денежную помощь по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Польши Артура Собоня в интервью RMF FM.

"Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", - заявил Собонь.

Напомним, ранее в Польше заявляли о намерении создать хаб по ремонту танков Leopard, коалиция стран передает Украине.

Также сообщалось, что в Польше создали гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь, оказываемая Украине европейскими странами.

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