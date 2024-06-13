Польша не хочет передавать Украине Patriot, размещенный на ее территории

Польша не хочет перемещать американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Украину. Варшава считает такой шаг опасным.
Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Radio ZET.
На вопрос о том, нужно ли переправлять американские Patriot в Украину, он ответил: "Однозначно нет".
Глава Бюро нацбезопасности также заявил, что информация, поступающая с американских СМИ о якобы перекидывании батареи ЗРК Patriot, вызывает беспокойство.
"Я попросил встречи со своим коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе", - сказал Севера.
По его мнению, перемещение батареи Patriot в Украину это "очень опасно", поэтому "снижается безопасность Польши".
Он добавил, что за последние два года воздушное пространство Польши трижды нарушили, и это унесло жизни двух граждан. Также политик напомнил, что через польскую территорию проходит большая часть военной помощи для Украины.
Напомним, Украина призывает партнеров помочь с усилением противовоздушной обороны. Германия заявила о предоставлении дополнительной системы Patriot. По словам министра обороны Германии, его страна передаст Украине четверть своих запасов Patriot.
Также западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной батареи Patriot. Речь идет о системе, расположенной в Польше, где ранее защищала контингент американских войск.
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