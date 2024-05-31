Польша готовит новый пакет помощи Украине

Помощь Украине от Польши

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Польша стала одним из самых стойких и активных союзников украинского народа.

В частности, Польша предоставила Украине значительные объемы вооружений и боеприпасов, включая танки, бронетехнику, артиллерию, ракеты, стрелковое оружие и беспилотники.

Также Варшава делится разведданными с Украиной и помогает в обучении военных. Помимо этого Польша стала ключевым маршрутом доставки оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что Варшава не может предоставить Украине системы Patriot.

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