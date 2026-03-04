ua en ru
Польша готовит исторический союз с Францией, который должен изменить ядерную карту Европы

Среда 04 марта 2026 03:21
Польша готовит исторический союз с Францией, который должен изменить ядерную карту Европы
Автор: Оксана Гапончук

Польша больше не собирается быть просто наблюдателем в вопросах ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина

Об этом польский премьер сообщил перед заседанием правительства, подчеркнув, что Варшава стремится усилить свою роль в системе безопасности Европы.

По словам Туска, вопрос сотрудничества обсуждается не только с Парижем, но и с другими европейскими партнерами, которые также заинтересованы в присоединении к этой инициативе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французскую систему ядерного сдерживания и привлечь к сотрудничеству несколько европейских стран, среди которых Польша, Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Греция.

Польский премьер подчеркнул, что страна планирует действовать вместе с союзниками, но одновременно стремится развивать собственные возможности в сфере безопасности. По его словам, в будущем Варшава хочет быть готовой к максимально автономным действиям в вопросах стратегического сдерживания.

Французское предложение предусматривает несколько форм сотрудничества. В частности, речь может идти о совместных военных учениях, демонстрации ядерных возможностей, а также потенциальном размещении французских стратегических авиационных подразделений на территории партнерских государств. В Париже считают, что рассредоточение таких сил в разных странах Европы может усложнить расчеты потенциальных противников.

В то же время Макрон четко подчеркнул, что решение о возможном применении французского ядерного оружия будет оставаться исключительной прерогативой президента Франции. Таким образом партнеры смогут участвовать в системе сдерживания, но без общего механизма принятия решения об использовании ядерного арсенала.

Ожидается, что вопрос сотрудничества в сфере ядерного сдерживания станет одной из тем переговоров во время предстоящего саммита по ядерной энергетике в Париже, где Туск планирует провести консультации с Макроном и другими европейскими лидерами.

