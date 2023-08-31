Польша фрахтует танкеры, которые используются для перевозки российской нефти, - Reuters

Многие крупные нефтяные компании избегали заключения контрактов на танкеры, перевозившие российскую нефть, из-за риска санкций и добровольных ограничений.

Использование танкеров, эксплуатируемых нероссийскими судоходными компаниями, но доставляющих российскую нефть и нефтепродукты, не является нарушением каких-либо санкций, но на поставки распространяется политика ценового ограничения, введенная странами "Большой семерки" (G7).

В соответствии с ценовым лимитом западные компании могут поставлять и страховать российскую нефть и продукты при условии, что они продаются по цене менее 60 долларов за баррель.

Польша, ранее являвшаяся одним из крупнейших импортеров нефти из России, этой весной прекратила закупки российской нефти.

Orlen, которая заменила российские баррели нефтью с Ближнего Востока и Северного моря, может получить более низкие тарифы на доставку, если будет использовать танкеры, которые перевозят российскую нефть, поскольку спрос на них низкий, говорят трейдеры.

Один из трейдеров, участвующих в торговле российской нефтью, сказал, что Orlen получает привлекательные ставки, поскольку импорт арабской нефти означает, что танкеры могут возвращаться загруженными, а не порожними.

"Мертвый фрахт является одной из проблем при работе с российской нефтью, поскольку не все компании согласны использовать суда, участвующие в поставках нефти Urals", - сказал трейдер.

Компания Orlen заявила, что не участвует в каких-либо перевозках российской нефти и проверяет все суда, которые использует, чтобы убедиться, что российские санкции не нарушены.

"Вся наша деятельность, в том числе связанная с поставкой сырой нефти, соответствует действующим санкциям", - говорится в заявлении.

На вопрос, зафрахтовала ли она суда по возвращении из доставки российской нефти в Азию, компания ответила, что не комментирует коммерческие вопросы и не раскрывает подробности своего сотрудничества с деловыми партнерами.

В Азию и обратно

Ставки на транспортировку российской нефти подскочили до рекордно высокого уровня в начале этого года после того, как Европейский Союз и "Большая семерка" ввели санкции, из-за которых многие судовладельцы стали избегать поставок российских баррелей. Стоимость снизилась по мере того, как Россия купила больше судов или сумела зафрахтовать другие. Российская нефть в основном поставлялась в Азию после эмбарго ЕС.

Данные LSEG Eikon показывают, что Orlen зафрахтовала не менее 10 судов для доставки нефти с Ближнего Востока в польский Гданьск и литовский Бутинге в течение чуть более трех месяцев. Корабли также заходили в российские порты Балтики.

В одном случае танкер Aframax Nissos Serifos 23 мая погрузил около 100 тысяч тонн нефти марки Urals, поставленной российской "Зарубежнефтью", в балтийском порту Приморск для доставки в порт Мундра в Западной Индии.

На обратном пути судно 22 июля погрузило 100 тысяч тонн нефти сорта Arab Light в саудовском порту Сиди-Керир для доставки в польский порт Гданьск. В число других танкеров входили Waikiki, Bonita, Nissos Delos, Calida, Anafi Warrior, Ark, Lovina и Botafogo, которые доставляли нефть, в основном с Ближнего Востока, в Гданьск и Бутинге, а затем направлялись в близлежащие российские Приморск и Усть-Лугу, показывают данные.

По данным LSEG, суда находятся под управлением греческих судовладельцев, в том числе TMS Tankers и Kyklades Maritime.

Как показывают данные, некоторые суда прошли этот маршрут дважды, доставляя нефть в Индию из России и возвращаясь в Польшу с нефтью из Сиди-Керир.