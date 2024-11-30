Польша будет строить "Восточный щит" еще и на границе с Украиной, - Туск

Как пишет издание, в субботу польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, которая строится вдоль границы с Россией и Беларусью.

Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская границе, тем менее она доступна для тех, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.

"Все, что мы делаем здесь, а также будем делать это на границе с Беларусью и Украиной, направлено на то, чтобы сдержать и обескуражить возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовлетворением и при необходимости поддержит эти инвестиции и нашу деятельность", - отметил Туск.

Также глава польского правительства заверил, что страны, которые входят в Балтийский регион, будут сотрудничать с Польшей, чтобы данная инфраструктура эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы. В первую очередь, с РФ и Беларусью.

"Наша деятельность будет касаться и обеспечения безопасности границы с Украиной - по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей протяженности восточной границы", - добавил Туск.