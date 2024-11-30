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Польша будет строить "Восточный щит" еще и на границе с Украиной, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Польша будет строить укрепления в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Беларусью и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей длине восточной границы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как пишет издание, в субботу польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, которая строится вдоль границы с Россией и Беларусью.

Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская границе, тем менее она доступна для тех, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.

"Все, что мы делаем здесь, а также будем делать это на границе с Беларусью и Украиной, направлено на то, чтобы сдержать и обескуражить возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовлетворением и при необходимости поддержит эти инвестиции и нашу деятельность", - отметил Туск.

Также глава польского правительства заверил, что страны, которые входят в Балтийский регион, будут сотрудничать с Польшей, чтобы данная инфраструктура эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы. В первую очередь, с РФ и Беларусью.

"Наша деятельность будет касаться и обеспечения безопасности границы с Украиной - по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей протяженности восточной границы", - добавил Туск.

Что известно о проекте

"Восточной щит" или же "Щит Востока" - это программа, которую подготовили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Польши. Проект предполагает строительство различных типов укреплений, рельефных заграждений и военной инфраструктуры на границах польского государства с Россией и Беларусью. Общее расстояние вдоль границы составляет около 800 километров.

Помимо этого, планируется построить соответствующие системы разведки и обнаружения угроз, передовые базы, логистические узлы, склады, а также развернуть системы борьбы с дронами.

Напомним, что о начале строительства линий укреплений на границе с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.

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