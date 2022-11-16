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Польша активировала 4 статтю НАТО. Соберутся послы Альянса, - Reuters

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Послы стран НАТО проведут встречу в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Североатлантического альянса, после взрывов около села Пшеводув в Люблинском воеводстве около границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству два европейских дипломата, консультации проведут по инициативе польской стороны после инцидента 15 ноября. Встреча состоится на основании статьи 4 Альянса.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.

Один из дипломатов сообщил, что Альянс "будет действовать осторожно", и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что две российских ракеты ударили по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы Украины.

После этого Польша приняла решение повысить боеготовность некоторых воинских частей.

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