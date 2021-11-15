Мігранти заявляють про агітацію білоруських силовиків "штурмувати" кордон Польщі

Сьогодні, 15 листопада мігранти заявили про їх чергову "підготовку" білоруськими силовиками "прориву" кордону. Зокрема, біженців агітують "руйнувати паркан та йти далі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

"Білоруська влада вночі переконувала молодих людей з-поміж мігрантів, які залишилися в таборі спиляти паркан і йти далі", - йдеться в повідомленні. Співрозмовник польської радіостанції стверджує, що деяких чоловіків проводять углиб лісу, а "головний перехід" призначено на сьогодні. Разом з тим, ЗМІ, посилаючись на заяви мігрантів стверджують, що самі біженці "не бажають руйнувати паркан та силоміць перетинати кордон". Вказано, що ситуація у таборі мігрантів щодня загострюється. Польща заявляє про підготовку "прориву" мігрантів, спланованого білоруськими силовиками.