Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі

"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.

Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.

Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.