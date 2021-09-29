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Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі

Автор: Марія Кучерявець

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Подібних спроб нарахувалося майже 500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.

Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.

Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість важким становищем мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні та закликав Варшаву Frontex надавати допомогу в охороні порядку в цьому районі.

Додамо, раніше прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю.

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