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На білорусько-польському кордоні помер ще один нелегал

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П'ятниця 24 вересня 2021 15:29
На білорусько-польському кордоні помер ще один нелегал Фото: На білорусько-польському кордоні помер ще один нелегал (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю. Ще один мігрант потрапив до лікарні, у нього виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прикордонної служби Польщі в Twitter.

У прикордонній службі повідомили, що вночі в 500 метрах від кордону була затримана група іракських мігрантів. Один з них помер.

"Незважаючи на заходи реанімації, проведені патрулем і далі командою "швидкої", чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, причиною смерті став серцевий напад. Його намагалися врятувати лікарі.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Литвою помер нелегальний мігрант.

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