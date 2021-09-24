На білорусько-польському кордоні помер ще один нелегал

Прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю. Ще один мігрант потрапив до лікарні, у нього виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прикордонної служби Польщі в Twitter .

У прикордонній службі повідомили, що вночі в 500 метрах від кордону була затримана група іракських мігрантів. Один з них помер.

"Незважаючи на заходи реанімації, проведені патрулем і далі командою "швидкої", чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, причиною смерті став серцевий напад. Його намагалися врятувати лікарі.