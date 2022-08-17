Польща запустила виплати постраждалим від війни українцям: хто та скільки може отримати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

З початком повномасштабної агресії Росії проти України у Польщі створили фонд, який буде надавати допомогу дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну. Представники фонду заявляють, що для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 гривень до кінця року.

Також у фонді обіцяють допомогу жінкам, які перебували у російському полоні. Вони зможуть отримати близько 80 000 гривень. Також жінкам передбачається психологічна допомога у вигляді психологічних або психіатричних консультацій. У фонді розповіли про можливість поїздки в рамках відпочинку у реабілітаційному таборі, яка запланована на осінь 2022 року.

Для отримання допомоги, на сайті треба заповнити відповідну форму.