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Польща виступила за введення нових санкцій проти РФ: вони працюють, але треба ще

Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за введення нових санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Заявивши, що введені раніше обмеження працюють, але їх не достатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.

"Санкції працюють, їх потрібно вводити ще, щоб послабити Росію. Немає сумніву, разом зі США та іншими союзниками по НАТО та з усім вільним і чесним світом ми стоїмо на боці України. Ми зробимо все, щоб захистити Україну", - зазначив Дуда.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь сотні компаній і брендів вже пішли або заявили про намір піти з російського ринку, західні країни ввели жорсткі санкції проти держбанків та держкомпаній, рубль вже обвалився, а Центробанк встановив масу обмежень на валютному ринку.

Нагадаємо, сьогодні Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

При цьому сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна зробить усе, щоб її економіка не залежала від Заходу, щоб "ніякий дядько Сем" не міг приймати рішення.

Зазначимо, війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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