ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща розчарована діями Німеччини на тлі ситуації навколо України

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 25 січня 2022 17:00
Польща розчарована діями Німеччини на тлі ситуації навколо України Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування діями Німеччини на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він підтвердив підтримку українському прагненню інтегруватися в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Моравецького.

За його словами, він з тривогою спостерігає за ситуацією в Україні і за реакцією наших сусідів з Німеччини перед обличчям загрози з боку Росії.

"Велике розчарування викликає, серед іншого, відмова Німеччини дати згоду на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - додав Моравецький.

Прем'єр зазначив, що "чорний сценарій", про який Польща давно попереджала, починає втілюватися. Це і будівництво "Північного потоку-2", і газовий шантаж Росії, і мільярди, вкладені президентом РФ Володимиром Путіним в Європу, а також гроші, надані політикам і лобістам. Моравецький додав, що все це дає російському лідеру інструменти, щоб тероризувати європейські країни.

"Польща протягом багатьох років твердо підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Моравецький заявив, що заява Путіна про умови для збільшення постачання газу в Європу-підтвердження того, що "Північний потік-2" є елементом шантажу з боку Москви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Польша
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни