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Польща видала візу білоруській легкоатлетці Тимановській

Автор: Марія Кучерявець

Білоруській легкоатлетці Христині Тимановській Польща видала гуманітарну візу. Країна обіцяє допомогти дівчині у продовженні спортивної кар’єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Марціна Пшидача у Twitter.

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже безпосередньо спілкується з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру. Ми завжди виступаємо за солідарність", - написав він.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Додамо, що чоловік спортсменки покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.

Також Чехія запропонувала Тимановській візу, щоб вона могла не повертатися в Мінськ.

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Польшаспортсменка