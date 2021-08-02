Польща видала візу білоруській легкоатлетці Тимановській

Білоруській легкоатлетці Христині Тимановській Польща видала гуманітарну візу. Країна обіцяє допомогти дівчині у продовженні спортивної кар’єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Марціна Пшидача у Twitter.
"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже безпосередньо спілкується з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру. Ми завжди виступаємо за солідарність", - написав він.
Нагадаємо, білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Додамо, що чоловік спортсменки покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.
Також Чехія запропонувала Тимановській візу, щоб вона могла не повертатися в Мінськ.