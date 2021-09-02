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Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канцелярії польського президента.

"Вирішено запровадити надзвичайний стан у зоні, зазначеній у розпорядженні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що режим НС буде діяти на території Підляського воєводства, що знаходиться у північно-східній частині країни, межуючи з Білоруссю і Литвою, також надзвичайний стан буде запроваджено у Люблінському воєводстві (схід Польщі).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький через наплив нелегалів пропонував ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Після чого постанову направили на схвалення президенту.

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