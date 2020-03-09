Польща запровадить повний контроль на кордонах з Україною, Білоруссю і РФ

Польща через коронавірус 10 березня введе посилений санітарний контроль на зовнішніх кордонах з Україною, Білоруссю і РФ. Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає "Польське радіо".

Камінський повідомив, що в найближчі кілька годин вся кордон Польщі буде охоплена комплексною системою санітарного захисту. За його словами, надзвичайні заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.

Міністр вважає, що дане рішення повинно зупинити поширення хвороби. Систему будуть вводити поступово.

"О 15:00 будуть запущені п'ять ключових пунктів - чотири на кордоні з Німеччиною, один - на кордоні з Чехією. Це пов'язано з поширенням епідемії в Німеччині. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо в першу чергу захистити кордон", - сказав він.

Міністр підкреслив, що п'ять прикордонних пунктів переходу - це місця, де в Польщу в'їжджають рейсові автобуси та мікроавтобуси. За словами Камінського, до вівторка контроль буде введений на всій кордоні Польщі.

Комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежні, митники та інспекція дорожнього транспорту. Пункти переходу працюватимуть цілодобово. На місці будуть карети швидкої і медики.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що число заражених коронавірусом у Польщі досягла 16 осіб, на кордоні з Німеччиною і Чехією посилять контроль.