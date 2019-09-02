Пенс підтвердив, що Польща незабаром отримає безвіз з США

Фото: Пенс і Дуда (polskieradio.pl)

За словами представника США, Польща вже досягла ситуації, щоб отримати безвіз

Візи для громадян Польщі, які хочуть відвідати США, незабаром будуть скасовані. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після бесіди з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Rzeczpospolita.

Пенс запевнив, що Польща вже "досягла ситуації", в якій можлива відмова від віз. Має ще відбудуться сертифікація, і безвізовий режим буде запроваджено.

Також віце-президент США сказав, що американо-польський альянс ніколи не був таким сильним, як сьогодні, і обидві країни, які протягом століть були пов'язані особливими зв'язками, зобов'язані йому своїм лідерам - Анджею Дуді і Дональду Трампу.

Серед іншого, мова йшла про розширення присутності американських солдатів в Польщі і про внесок США в модернізацію польської армії.

Президент Дуда подякував віце-президенту США за те, що він прийняв рішення замінити Дональда Трампа, коли той вирішив, що серйозна загроза від урагану "Доріан" вимагає його присутності в країні.

Пенс також подякував Польщі за "сміливу протидію проекту Північний потік-2".

Нагадаємо, в липні Трамп заявив, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів. За його словами, Польща відповідає все більшій кількості критеріїв, необхідних для приєднання до програми безвізового режиму Visa Waiver.

Раніше повідомлялося, що Україна, США і Польща підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Україна буде отримувати скраплений газ через Польщу.