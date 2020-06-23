З 22 червня Польща відновлює міжнародне залізничне сполучення. Потяги почнуть запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

Уранці з Варшави виїхав перший потяг до Берліна. Пізніше пустили перші за декілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, можна буде поїхати з Відня до Катовиць, а також з Ґрацу до Перемишля.

Пасажири повинні дотримуватися чинних правил безпеки, зокрема, закривати рота і носа маскою чи шалем у потязі під час усієї подорожі, а також часто мити руки.

РБК-Україна писало, що 13 червня Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу, України в списку немає.

Раніше повідомлялося, що кордон з Польщею українці можна перетнути в чотирьох пунктах пропуску.

Нагадаємо, що майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії, окрім Польщі та Швеції.