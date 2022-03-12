Польща збільшує чисельність армії втричі. Сейм ухвалив закон

Сейм Польщі ухвалив закон "Про захист вітчизни". Документ передбачає збільшення витрат на оборону з 2% ВВП до 3%, і значне збільшення чисельності армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького .

"Сейм Республіки Польща Сьогодні прийняв закон Про оборону Вітчизни. За ухвалення законопроекту проголосували 450 депутатів - ніхто не був проти (і тільки 5 депутатів утрималися від голосування)", - написав глава уряду у своєму Facebook.

Прем'єр зазначив, що на фоні триваючої війни Росії проти України польські законодавці демонструють приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі й усієї Європи.

Моравецький подякував політикам за такі результати голосування щодо зміцнення оборони країни "та предметну дискусію".

Тепер проект закону після схвалення Сеймом буде розглянуто Сенатом і подано на підпис президенту Польщі Анджею Дуді.

Законопроект "Про захист вітчизни" передбачає збільшення фінансування армії до 3% ВВП з 2023 року, а також чисельність армії буде збільшена до 250 тисячі військових (зараз - 110 тисяч), плюс ще буде окремо 50 тисяч військ територіальної оборони. Крім того, буде спрощено співпрацю армії з волонтерськими організаціями, і спрощено закупівлі озброєння за кордоном.