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Польща збільшує чисельність армії втричі. Сейм ухвалив закон

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Польща, Субота 12 березня 2022 02:22
Польща збільшує чисельність армії втричі. Сейм ухвалив закон Фото: Польща збільшує витрати на армію і її чисельність (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Сейм Польщі ухвалив закон "Про захист вітчизни". Документ передбачає збільшення витрат на оборону з 2% ВВП до 3%, і значне збільшення чисельності армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Сейм Республіки Польща Сьогодні прийняв закон Про оборону Вітчизни. За ухвалення законопроекту проголосували 450 депутатів - ніхто не був проти (і тільки 5 депутатів утрималися від голосування)", - написав глава уряду у своєму Facebook.

Прем'єр зазначив, що на фоні триваючої війни Росії проти України польські законодавці демонструють приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі й усієї Європи.

Моравецький подякував політикам за такі результати голосування щодо зміцнення оборони країни "та предметну дискусію".

Тепер проект закону після схвалення Сеймом буде розглянуто Сенатом і подано на підпис президенту Польщі Анджею Дуді.

Законопроект "Про захист вітчизни" передбачає збільшення фінансування армії до 3% ВВП з 2023 року, а також чисельність армії буде збільшена до 250 тисячі військових (зараз - 110 тисяч), плюс ще буде окремо 50 тисяч військ територіальної оборони. Крім того, буде спрощено співпрацю армії з волонтерськими організаціями, і спрощено закупівлі озброєння за кордоном.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський подякував за величезну підтримку президента Польщі Анджею Дуді та польському народу після вторгнення Росії на територію України.

Також ми писали про те, що уряд Словаччини схвалив розміщення в країні понад 2 тисячі військових НАТО.

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