Польський ІНП буде співпрацювати з державними архівами України

У Варшаві відбудеться підписання договорів про співпрацю між ІНП Польщі та трьома українськими архівами

У столиці Польщі Варшаві у понеділок, 26 березня, відбудеться урочисте підписання договорів про співпрацю між Інститутом національної пам'яті (ІНП) Польщі та трьома українськими Державними архівами Одеської, Вінницької та Хмельницької областей. Про це повідомляє "Польське радіо".

Повідомляється, що завдання цього проекту - почати процес оцифровування архівних документів з фонду українських архівів по справі політичних репресій, яких зазнали поляки в першій половині двадцятого століття на території сучасної України. Також обидві сторони заявили про готовність співпрацювати на учбово-видавничій базі.

"Інститут національної пам'яті Польщі співпрацює на багатьох рівнях з Україною, є такі сфери як пошуково-эксгумаційні роботи (пошуки останків жертв, - ред.), що блокуються; але також архівне співробітництво постійно триває, незважаючи на політичні потрясіння. В цьому напрямку нічого не змінилося з нашим східним сусідом", - сказав президент Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек.

Згідно з домовленостями, Архівний фонд ІНП Польщі збільшиться на тисячі документів, пов'язаних з масовими репресіями проти громадян Радянського Союзу польського походження, в основному під час так званої польської операції НКВС 1937-1938 років.

Зазначено, що польські архівісти поїдуть в Україну, щоб оцифрувати документи, що цікавлять ІНП Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розраховує на конкретні кроки Києва в питанні ексгумацій останків поляків, які загинули в ході воєн і конфліктів на території України.