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Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 11:59
Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами Фото: газопровід між Польщею та Словаччиною почав працювати 26 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У п’ятницю, 26 серпня, почало діяти газове сполучення між Польщею та Словаччиною. Його символічно відкрили прем’єр-міністри обох країн - Матеуш Моравєцький та Едуард Геґер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Інтерконект з'єднав газовий хаб у Страхоціні в Польщі з компресорною станцією Великі Капушани у Словаччині.

Газопровід має понад 60 кілометрів з польського боку та понад 100 кілометрів зі словацького боку. Його пропускна спроможність майже 5 мрд кубометрів газу у напрямку Словаччини майже 6 млрд напрямку Польщі.

Він має збільшити енергетичну безпеку обох країн - у разі кризи буде можливим, з одного боку, експорт газу з Польщі, з LNG-терміналу у Свіноусті, та імпорт газу з півдня Європи і далі з Північної Африки та Кавказу.

Нагадаємо, в травні також ввели в експлуатацію газопровід, що з’єднує транспортні системи Польщі та Литви.

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